Türkiye Kupası’nda rövanşlar yarın A SPOR’da başlıyor

ZIRAAT Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları yarın İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Ümraniyespor-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak. Trabzon'da oynanan ilk maç 0-0 berabere sona ermişti. Müsabakalar A Spor'dan naklen ve HD kalitesiyle ekranlarda olacak... Kupada maçların programı şöyle:
YARIN
20.00 Ümraniyespor Trabzonspor (0-0)
ÇARŞAMBA
14.00 Hatayspor-Galatasaray (0-2) 20.00 Göztepe- E.Y.Malatyaspor (0-1)
PERŞEMBE
20.00 Kasımpaşa- Akhisarspor (1-3)
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