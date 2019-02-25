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Türkiye Kupası’nda rövanşlar yarın A SPOR’da başlıyor

Giriş: 25 Şubat 2019 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:10
ZIRAAT Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları yarın İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Ümraniyespor-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak. Trabzon'da oynanan ilk maç 0-0 berabere sona ermişti. Müsabakalar A Spor'dan naklen ve HD kalitesiyle ekranlarda olacak... Kupada maçların programı şöyle:

YARIN
20.00 Ümraniyespor Trabzonspor (0-0)

ÇARŞAMBA
14.00 Hatayspor-Galatasaray (0-2) 20.00 Göztepe- E.Y.Malatyaspor (0-1)

PERŞEMBE
20.00 Kasımpaşa- Akhisarspor (1-3)

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