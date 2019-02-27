G.Saray Hatay’a konuk

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün deplasmanda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekibe tur için her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyet yetecek. Hatayspor'un, turu geçmesi için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Martin Linnes, Mbaye Diagne ve Fernando Reges, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.