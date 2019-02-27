G.Saray Hatay’a konuk

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İlk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılılara tur için 1 farklı mağlubiyet de yetiyor

Giriş: 27 Şubat 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:07
GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün deplasmanda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekibe tur için her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyet yetecek. Hatayspor'un, turu geçmesi için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Martin Linnes, Mbaye Diagne ve Fernando Reges, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

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