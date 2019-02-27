Tur Ümraniye’nin hüzün Trabzon’un

MAÇIN RÖNTGENİ



1-KISITLI kadro imkanları olsa da maça ideal 11'iyle çıkan teknik direktör Ünal Karaman, hem maça verdiği önemi hem de rakibine duyduğu saygıyı gösterdi.

2-BAZI özel oyuncuların sahneye çıkması gereken maçlar vardır. Rakibi karşısında pozisyona girmekte zorlanan Trabzonspor'da Nwakaeme yaklaşık 30 metreden attığı golle işte böyle bir anda sahne aldı.

3-TRABZONSPORLU futbolcular karşılaşmanın ikinci yarısında o kadar fazla yoruldu ki takım atağa kalktığında birbirine yardım edecek oyuncu bulmak çok çok zorlaştı.

4-SAVUNMANIN uyuduğu anda Leandrinho, beraberliği sağlarken, ardından Hosseini'nin eline çarpan top sonrası VAR kararı ile gelen penaltı golü, Trabzon'u kabusa sürükledi. Son sözü Atabey, 90+6. dakikada söyledi.

5-TRABZONSPOR oyunun büyük bir bölümünde etkili olamadığı ancak ikinci yarıda üç net gol pozisyonundan yararlanamadığı müsabakada rakibine 3-1 mağlup olarak, Türkiye Kupası hayallerine çeyrek finalde veda etti.



DEVLERİ BİR BİR EKARTE EDİYOR

Ümranıyespor, Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'u da Türkiye Kupası'nın dışına iterek, tarih yazdı. Kırmızı-beyazlı takım, 16 yıl sonra Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Spor Toto 1. Lig temsilcisi oldu. Son olarak Çaykur Rizespor, 2002-2003 sezonunda 1. Lig'de mücadele ederken, adını Türkiye Kupası'nda son dört takım arasına yazdırmayı başarmıştı.