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Tur Ümraniye’nin hüzün Trabzon’un

Bordo-mavililer, 0-0’ın rövanşında Nwakaeme’nin muhteşem golüyle avantajı yakaladı. Leandrinho, penaltıdan Emircan ve Atabey ile yanıt veren Ümraniyespor, Fenerbahçe sonrası Fırtına’yı saf dışı etti

Giriş: 27 Şubat 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:07
MAÇIN RÖNTGENİ

1-KISITLI kadro imkanları olsa da maça ideal 11'iyle çıkan teknik direktör Ünal Karaman, hem maça verdiği önemi hem de rakibine duyduğu saygıyı gösterdi.
2-BAZI özel oyuncuların sahneye çıkması gereken maçlar vardır. Rakibi karşısında pozisyona girmekte zorlanan Trabzonspor'da Nwakaeme yaklaşık 30 metreden attığı golle işte böyle bir anda sahne aldı.
3-TRABZONSPORLU futbolcular karşılaşmanın ikinci yarısında o kadar fazla yoruldu ki takım atağa kalktığında birbirine yardım edecek oyuncu bulmak çok çok zorlaştı.
4-SAVUNMANIN uyuduğu anda Leandrinho, beraberliği sağlarken, ardından Hosseini'nin eline çarpan top sonrası VAR kararı ile gelen penaltı golü, Trabzon'u kabusa sürükledi. Son sözü Atabey, 90+6. dakikada söyledi.
5-TRABZONSPOR oyunun büyük bir bölümünde etkili olamadığı ancak ikinci yarıda üç net gol pozisyonundan yararlanamadığı müsabakada rakibine 3-1 mağlup olarak, Türkiye Kupası hayallerine çeyrek finalde veda etti.

DEVLERİ BİR BİR EKARTE EDİYOR
Ümranıyespor, Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'u da Türkiye Kupası'nın dışına iterek, tarih yazdı. Kırmızı-beyazlı takım, 16 yıl sonra Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Spor Toto 1. Lig temsilcisi oldu. Son olarak Çaykur Rizespor, 2002-2003 sezonunda 1. Lig'de mücadele ederken, adını Türkiye Kupası'nda son dört takım arasına yazdırmayı başarmıştı.

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