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Ulusoy’a yakıştıramadım

Ünal Karaman: Aleyhimize verdiği penaltı kararını Alper Ulusoy’a yakıştıramadım. ‘Faul’ deseniz yok... ‘El’ dese, zaten oyuncum topu görmüyor

Giriş: 27 Şubat 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:07
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, karşılaşma sonrası hakem Alper Ulusoy'un kararlarına tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam, "Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüm. Devamında da birçok konuya sağduyu ile yaklaşmamız gerekiyor. Camiamıza yakışır bir duruş göstermeye çalışıyoruz. Sadece kendi camiamız için değil spor kamuoyu için adil yargılama peşindeyiz. Ben o kararı, aleyhimize verdiği penaltı kararını Alper Ulusoy'a yakıştıramadım. İçeride pozisyonlara tekrar bakıyoruz. Arkadaşlar futbol oynuyoruz. Faul nerede diye bakıyorum, bulamıyorum. Beni ve camiamı tatmin edecek bir açıklama bekliyorum. Ceza sahasında adamlara dokunmayacak mıyız? 'El' dese, zaten oyuncum topu görmüyor. Yapmasınlar bunu. Bu kadar basit değil" açıklamasını yaptı

KİMSE İNANDIRAMAZ
"HIÇBIR açıklamanın beni o pozisyonun penaltı olduğuna inandıracağını düşünmüyorum. Bir camianın kaderi, bir maçın seyriyle alakalı bir hata olarak görüyorum."

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