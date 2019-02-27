Ümraniyespor kupada durdurulamıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor, gösterdiği iyi performansla dikkati çekiyor.

Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, bu turda TFF 3. Lig takımı Erzin Belediyespor'u eledi. Çıktığı 4. turda TFF 3. Lig'den Anagold 24 Erzincanspor'u kupa dışına iten Ümraniyespor, 5. turda aynı lig takımı 1461 Trabzon'u geçti.

Kırmızı-beyazlı takım, kupada son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Güçlü rakibi karşısında iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanan Ümraniyespor, adını çeyrek finale yazdırdı.

Spor Toto 1. Lig takımı, çeyrek finalde ise Trabzonspor'a rakip oldu.

Bordo-mavili ekiple ilk maçta Trabzon'da karşılaşan Ümraniyespor, deplasmandan 0-0'lık beraberlikle döndü. Rövanş maçında İstanbul'da ağırladığı Karadeniz temsilcisi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda 3 gol birden bulup, turu geçerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

KUPADA RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finaldeki rakibi yarın belli olacak.

Çeyrek finalde Trabzonspor'u saf dışına bırakan kırmızı-beyazlı takım, yarı finalde Kasımpaşa-Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yarı finalde ilk maçlar 2, 3 veya 4 Nisan'da, ikinci maçlar 23, 24 veya 25 Nisan'da oynanacak.

1. LİG'DE YÜKSELİŞTE

Ümraniyespor, 3. sezonunu geçirdiği Spor Toto 1. Lig'de iyi bir grafik çiziyor.

2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve sezon sonunda TFF 3. Lig'e yükselen kırmızı-beyazlı takım, sonrasında gösterdiği performansla arka arkaya üst liglere çıktı.

2016'da yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de ilk sezonunda (2016-2017) 48 puan toplayan Ümraniyespor, ligi 8. sırada tamamladı. Geçen sezon uzun süre zirve mücadelesini sürdüren İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda yaşadığı düşüşe rağmen ligi 59 puanla 4. sırada bitirdi ve play-off'a kaldı.

Play-off'ta yarı final maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenen Ümraniyespor, Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti. Kırmızı-beyazlı takımı yarı finalde eleyen Erzurum temsilcisi, finali de kazanarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Bu sezona da Süper Lig hedefiyle başlayan Ümraniyespor, 23 haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 41 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takım, Spor Toto 1. Lig'de 47'şer puanla ilk 3 sırayı paylaşan Osmanlıspor, Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.