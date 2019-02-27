Yusuf rahatlattı

Ümraniye Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, karşılaşmayı A Spor'a değerlendirdiği sırada gözyaşlarını tutamazken, "Valla 15 dakika kötü oynadık. Toparladık derken, golü yedik. Devre arası oyuncularıma 'Siz oynayın, kazanacağız' dedim. Yusuf Yazıcı'nın oyundan çıkması da bizi rahatlattı. Maestro gibi takımını yönlendiriyordu" açıklamasını yaptı. Taşyürek "Bir sonraki turda Akhisar'ı mı Kasımpaşa'yı mı istersiniz" sorusuna ise, "Tercih hakkımız yok. Rüyalar görürken toz pembe olsun, diyemeyiz. Hayal ötesi bir şey yaşıyoruz. Artık bir yorum ve seçenek sunmayı doğru bulmuyorum" yanıtını verdi.



SOSA: ACI DOLU BİR GECE

TRABZONSPOR'UN kaptanı Sosa, "Acı ve hüzün dolu bir gece... Bazen ders çıkarıp, geleceğe daha iyi bakabilirsin. Biz de böyle düşünmeli ve yolumuza devam etmeliyiz" dedi.



EMİRCAN: İNANILMAZ

ÜMRANİYESPOR'UN ikinci golünü atan Emircan, "İnandık ve Türkiye'nin en büyük iki takımını eledik. Çeyrek final, sonra yarı final, inanılmaz bir iş başardık" dedi.



ATABEY: BİR MUCİZE GİBİ

UZATMA anlarında skoru belirleyen Atabey Çiçek, "Türkiye'nin iki büyük takımı elemek mucize gibi... Ümraniyespor olarak belki de bir ilki gerçekleştirdik. İnşallah finale çıkarız" dedi.