Hatay'da kupa coşkusu

Türkıye Kupası'nda Galatasaray'ı konuk eden Hatayspor tarihi bir gün yaşadı. Sezon başı satış rakamı 5 bin olan Passolig sayısı bir anda 15 bine çıktı. 5 bin 700 kişi kapasiteli Antakya Atatürk Stadı dün doldu taştı. Tribünler full çekti. Bilet bulamayan Hataylı futbolseverler çareyi çevre binaların balkon ve çatılarına çıkmakta buldu.