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Hatay'da kupa coşkusu

Giriş: 28 Şubat 2019 Perşembe 03:00 Güncelleme: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:07
Türkıye Kupası'nda Galatasaray'ı konuk eden Hatayspor tarihi bir gün yaşadı. Sezon başı satış rakamı 5 bin olan Passolig sayısı bir anda 15 bine çıktı. 5 bin 700 kişi kapasiteli Antakya Atatürk Stadı dün doldu taştı. Tribünler full çekti. Bilet bulamayan Hataylı futbolseverler çareyi çevre binaların balkon ve çatılarına çıkmakta buldu.

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