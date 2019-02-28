Kolaydı zor geçti

Gençlerbirliği ve Başakşehir'i eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'na renk katan Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor dün az kalsın mucizeyi gerçekleştirecekti... 2-0'ın rövanşında Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşen Güney ekibi, 24 dakika içinde 4-2'yi buldu ancak 5. golü atamayınca yarı finali göremedi. İlk yarıda Muğdat'a 'al da at' diyen Emre Taşdemir, ikinci yarının başında ceza sahası içine kavisli ortayı kesti, doğru koşuyu yapan Emre Akbaba kafayı vurdu. 2-0 öne geçen Galatasaray'ı Hatayspor üst üste kazandığı iki penaltıyla yakaladı. Fizik olarak takımın gerisindeki Emre Akbaba'nın müdahalesini kaçırmayan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun, Semih Kaya aleyhine çaldığı penaltı ise hatalıydı. Yetenek olarak Süper Lig seviyesinde olan Gökhan Karadeniz iki penaltıyı da gole çevirmeyi başardı ve skor 2-2 oldu. Sahanın en tecrübelisi Mariano döküldü, o bölgeyi kullanan Hatay, Mirkan'la öne geçti: 3-2. Yasin'in ortasında topun dışarıdan çevrildiğini sanan İsmail Çipe acemice kendi kalesine atınca 4-2 oldu. G.Saray, 'deplasmanda atılan gol avantajıyla' tur atladı ancak yedeklerin kötü hali ortaya çıktı.



BEDAVAYA İKİ ASİST!

EMRE Taşdemir, Hatay rövanşında iki asist yaptı. Devre arasında geldiği Galatasaray'a bir buçuk yıllık imza atan Emre, bu sezon para almadan oynuyor. Yeni sezonda garanti ücreti 400 bin Euro olacak Emre Taşdemir dün önce Muğdat'a yerden sonra Emre Akbaba'ya havadan ortalarla gol pası verdi.