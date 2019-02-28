Paşa mı, Akigo mu?

A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor, Galatasaray ve Yeni Malatya sonrası son yarı finalist bugün belli oluyor. Kasımpaşa ile Akhisarspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda son bileti kapmak için mücadele edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan maçı Arda Kardeşler yönetecek. İki takım arasındaki ilk maçı Akhisarspor 3-1 kazanmıştı. Bugün turlayacak olan takım, Trabzonspor'u eleyen Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'un yarı finalde rakibi olacak.