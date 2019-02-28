Sabah 8’de bile oynarız

Yenildikleri kupa maçı sonrası A SPOR'A konuşan ve oyuncularına eleştirilerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, saatini erkene almak istedikleri Pazar günkü Erzurumspor karşılaşmasıyla ilgili de konuştu ve şu ifadeleri kullandı:
Maçın analizi bir tarafa son 4'e kaldığımız için mutluyuz. Futbol ciddi bir oyun ve bunu en iyi de futbolcuların bilmesi gerekir. Skor 2-0 olunca futbolcularım sanırım turu geçtiğini sandı.
Bugün İstiklal Marşı okuyacak çok oyuncumuz vardı. Hatayspor'u tebrik ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Böyle bir sahada sürekli oynamak kolay değil. Bazı oyuncularımızı dinlendirdiğim için çok mutluyum. Ama oynayan oyuncuların da bunun bilincinde olması gerekiyordu.
Sakatlarımızın Erzurumspor maçına kadar iyileşeceğini sanmıyorum. Belki Diagne...
Biz adaleti olmayan hiçbir şey için ağzımızı açmadık. Biz Ankara'da oynadık, bizden sonra Ankara'da oynamayan çok oldu. Biz sulu sahada oynadık, ağzımızı açmadık... Oyuncunun sağlık riskini taşımayı kimse istemez. Yoksa akşam 7, sabah 8, akşam 9, her saatte oynarız biz. Erzurum'da gece -13, -15 olabilir diyorlar. Her iki takımın oyuncuları için de istiyoruz bunu.
HASAN ŞAŞ YİNE ÇILDIRDI
Bir pozisyonda hakemin faul kararı vermemesine kızan ve soluğu 4. hakemin yanında alan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ı, üç kişi zor sakinleştirdi.
MAÇ SAATİ DEĞİŞMEDİ
G.Saray Kulübü, pazar günü 19.00'da oynanacak olan Erzurumspor maçının soğuk hava nedeniyle gündüze alınması taleplerinin, yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle reddedildiğini bildirdi.
CİMBOM'UN PENALTI KABUSU
AVRUPA'DA Porto ve Benfica karşılaşmaları ile Süper Lig'de 8 maçta aleyhine penaltı çalınan Galatasaray kupada Bolu'nun ardından Hatay'dan da iki penaltı golü yedi. Bu sezon Galatasaray'a penaltı kullanan takımlardan sadece Göztepe'den Borges beyaz noktadan topu auta attı.
HAKEM VE VAR'A İSYAN
TRABZONSPOR'UN Ümraniye'ye elendiği maçta hakem Alper Ulusoy'dan sonra dün de Hatay'da Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetimi tepki topladı. VAR kararları da tartışma yarattı.
TERİM'LE 2024'E
Yönetim, Fatih Terim'le 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Dursun Özbek döneminde 2 milyon Euro'ya anlaşan Terim'in, yeni mukaveleye göre 3 milyon Euro karşılığı Türk Lirası alacağı ifade edildi.
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