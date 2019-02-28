Sabah 8’de bile oynarız

Yenildikleri kupa maçı sonrası A SPOR'A konuşan ve oyuncularına eleştirilerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,ilgili de konuştu ve şu ifadeleri kullandı:Futbol ciddi bir oyun ve bunu en iyi de futbolcuların bilmesi gerekir.Bugün İstiklal Marşı okuyacak çok oyuncumuz vardı.Bizi çok güzel ağırladılar. Böyle bir sahada sürekli oynamak kolay değil. Bazı oyuncularımızı dinlendirdiğim için çok mutluyum.Sakatlarımızın Erzurumspor maçına kadar iyileşeceğini sanmıyorum.Biz adaleti olmayan hiçbir şey için ağzımızı açmadık.Biz sulu sahada oynadık, ağzımızı açmadık... Oyuncunun sağlık riskini taşımayı kimse istemez. Yoksa akşam 7, sabah 8, akşam 9, her saatte oynarız biz.Her iki takımın oyuncuları için de istiyoruz bunu.Bir pozisyonda hakemin faul kararı vermemesine kızan ve soluğu 4. hakemin yanında alan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ı, üç kişi zor sakinleştirdi.G.Saray Kulübü, pazar günü 19.00'da oynanacak olan Erzurumspor maçının soğuk hava nedeniyle gündüze alınması taleplerinin, yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle reddedildiğini bildirdi.Porto ve Benfica karşılaşmaları ile Süper Lig'de 8 maçta aleyhine penaltı çalınan Galatasaray kupada Bolu'nun ardından Hatay'dan da iki penaltı golü yedi. Bu sezon Galatasaray'a penaltı kullanan takımlardan sadece Göztepe'den Borges beyaz noktadan topu auta attı.TRABZONSPOR'UN Ümraniye'ye elendiği maçta hakem Alper Ulusoy'dan sonra dün de Hatay'da Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetimi tepki topladı. VAR kararları da tartışma yarattı.Yönetim, Fatih Terim'le 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Dursun Özbek döneminde 2 milyon Euro'ya anlaşan Terim'in, yeni mukaveleye göre 3 milyon Euro karşılığı Türk Lirası alacağı ifade edildi.