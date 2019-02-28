Son söz yeni Malatya’nın

ZIRAAT Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında ilk maçı 1-0 kaybeden Göztepe, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 16. dakikada Deniz Kadah'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ghilas'ın vuruşunu kaleci Ertaç kurtardı. 35. dakikada Eren'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Aleksic'in bekletmeden çektiği şutu Beto kornere çeldi. İkinci yarıda baskısını artıran İzmir ekibi, 73. dakikada Cameron Jerome'un kafa golüyle 1-0 öne geçti. 90 dakika bu skorla bitince mücadele uzatmalara gitti. İki takımın da gol çabalarından sonuç çıkmadı ve tur penaltılara kaldı. Göztepe adına Titi atışı kaçırdı, Yeni Malatyaspor penaltılarda 5-3 galip gelip yarı finale adını yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu.



KUPAYI ŞEHRİMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ

MALATYASPOR Teknik Direktörü Erol Bulut, "Çok iyi mücadele ettik ve turu hak ettik. VAR'ın başındaki hakemler pozisyonları nasıl izliyor anlamıyorum. Olmayan faulden gol yedik. Kırmızı kart verilmedi. Galatasaray'ın kalitesi belli ama kupada her şey olabilir. Kupayı Malatya'ya getirmek istiyoruz" dedi. İkinci kez Göztepe'nin başına geçen Tamer Tuna ise, "Elimizden geleni yaptık ancak penaltılarla kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı