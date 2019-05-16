 BİZE ULAŞIN

Emre Akbaba ile canlı kupa sevinci

Giriş: 16.05.2019 08:01
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik heyet ve futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından, Rize maçında sağ ayağı üç yerden kırılan Emre Akababa'ya telefonla görüntülü olarak bağlandı. Galatasaray'ın kulübesine de Emre'nin forması konularak "Seninleyiz" mesajı verildi. Feghouli ise attığı gol sonrası takım arkadaşının formasını öperek sevindi.

Sıra şampiyonlukta
KUPA zaferi sonrası konuşan Selçuk İnan, "8. yılım, 12 kupa... Arkadaşlarımla beraber önemli bir iş başardık. İnşallah sezonu çifte kupayla tamamlarız" dedi. Feghouli ise, "Herkesi tebrik ediyorum. Çok yorulduğumuz bir sezon oldu. Son finalimiz pazar günü. Başakşehir maçı için sabırsızım. İnşallah kazanacağız ve şampiyon olacağız" değerlendirmesini yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ortalığı birbirine katan Miguel Lopes’e 1 maç ceza geldi
Galatasaray'a kupadan 7 milyon 350 bin lira gelir
Finallerin takımı Galatasaray
Ribery'den Galatasaray'a tebrik tweeti!
Ziraat Türkiye Kupası 18. kez Galatasaray'ın