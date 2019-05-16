Emre Akbaba ile canlı kupa sevinci

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik heyet ve futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından, Rize maçında sağ ayağı üç yerden kırılan Emre Akababa'ya telefonla görüntülü olarak bağlandı. Galatasaray'ın kulübesine de Emre'nin forması konularak "Seninleyiz" mesajı verildi. Feghouli ise attığı gol sonrası takım arkadaşının formasını öperek sevindi.



Sıra şampiyonlukta

KUPA zaferi sonrası konuşan Selçuk İnan, "8. yılım, 12 kupa... Arkadaşlarımla beraber önemli bir iş başardık. İnşallah sezonu çifte kupayla tamamlarız" dedi. Feghouli ise, "Herkesi tebrik ediyorum. Çok yorulduğumuz bir sezon oldu. Son finalimiz pazar günü. Başakşehir maçı için sabırsızım. İnşallah kazanacağız ve şampiyon olacağız" değerlendirmesini yaptı.