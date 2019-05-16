Güray: Arslanboğa bizi küme düşürdü!

Akhisarspor'un tecrübeli futbolcusu Güray Vural, maçın ardından yaptığı açıklamada, hakem Suat Arslanboğa'ya ağır eleştirilerde bulundu. Güray, "G.Saray'ı tebrik ediyorum, tepkimiz onlara değil. Hakemle ilgili söylenecek çok şey var. Zaten bizi ligden düşürdü, şimdi de kupayı G.Saray'a hediye etti. Bizim 9 maçımızı yönetmiş, 9'unu da kaybettik. G.Saray da onunla 10'da 10 yapmış. Finale en iyi hakem verilmeli. En iyi hakem Arslanboğa mı. Yazıklar olsun Arslanboğa'ya" dedi.