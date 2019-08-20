Kupada 1.tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi yapıldı. Eşleşmeler, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez nezaretinde belirlendi. Düşmez, "Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon düzenliyoruz. Ülkemizin her köşesinde kupanın heyecanı yaşanacak. Bu kupa amatör ve alt liglerdeki takımlarımız için yeni fırsatlar sunacak" dedi. Kupada 35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 ekibin katılacağı 1. eleme turu müsabakaları, 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 22 takım, 2. eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Eşleşmeler şöyle: Maltepe-Hendek, 1877 Alemdağ- Modafen, Derince-Edirne, Yalova Kadıköy-Biga, B.Yıldırım-Bozüyük, Soma-Akşehir, Tavşanlı Linyit-Isparta 32, Karaman Bld-Oğuzhan, İçel İdman Yurdu-Kepez Belediye, Çubuklu- Kırıkkale Anadolu, Yozgat 1959-Aksaray Bld, Malatya Yeşilyurt -Bingöl, Kilis Bld- Dersim, Mardin BŞB-Kahta 02, Muş Menderes- Bitlis Özgüzeldere, Yüksekova--Siirt İl Özel İdaresi, Ağrı 1970-Iğdırspor, Kars 36-Hoçvan, 1954 Kelkit Belediye-Çarşamba, Görele- Merzifonspor, Kastamonu Köy Hizmetleri- Bartınspor, 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868.