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Türkiye Kupası yarın başlıyor

5 karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlanacak

Giriş: 27.08.2019 08:00

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Eleme Turu karşılaşmalarıyla başlıyor. Yarın 10, Perşembe günü ise 12 olmak üzere toplam 22 karşılaşma oynanacak. Bu maçlardan 5'i A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. İşte o maçların programı:

YARIN

14.00 Yozgat 1959-68 Aksaray Belediye
16.30 Somaspor-Akşehirspor

PERŞEMBE

13.30 Muş Menderes-Bitlis Özgüzeldere
15.30 1074 Çankırı-Boyabat 1868*
16.30 TKİ Tavşanlı –Isparta 32*

*Dönüşümlü

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