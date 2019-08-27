Türkiye Kupası yarın başlıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Eleme Turu karşılaşmalarıyla başlıyor. Yarın 10, Perşembe günü ise 12 olmak üzere toplam 22 karşılaşma oynanacak. Bu maçlardan 5'i A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. İşte o maçların programı:
YARIN
14.00 Yozgat 1959-68 Aksaray Belediye
16.30 Somaspor-Akşehirspor
PERŞEMBE
13.30 Muş Menderes-Bitlis Özgüzeldere
15.30 1074 Çankırı-Boyabat 1868*
16.30 TKİ Tavşanlı –Isparta 32*
*Dönüşümlü
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