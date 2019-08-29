Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tura son biletler

A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda dün başlayan 1. Eleme turu heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak 12 karşılaşmanın 3'ü dönüşümlü olarak ekranlara gelecek.
MALATYA YEŞİLYURT 5 GOLLE TURLADI
ZIRAAT Türkiye Kupası 1'inci tur eleme maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında konuk ettiği 12 Bingölspor'u 5-0 mağlup etti. Yeşiltepe Stadı'nda oynanan karşılaşmada golleri İsmail, Serkan, Furkan (2), Hüseyin kaydetti. Böylelikle Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bingöl temsilcisi kupadan elenirken, Malatya'nın 3'üncü Lig temsilcisi ise bir üst tura yükselmeyi başardı.
GÜNÜN PROGRAMI
13.30 Muş Menderes-Özgüzeldere
15.30 Kars 36- Hoçvanspor
15.30 1074 Çankırı- Boyabat 1868
15.30 Görelespor- Merzifon
15.30 Yüksekova Bld.- Siirt İÖİ
15.30 Kilis Bld.- Dersimspor
15.30 Mardin Bş.Bld.- Kahta 02
16.00 Karaman Bld.- Bucak Bld.
16.00 Çubuk Futbol- Kırıkkale B.A.
16.30 Bursa Yıldırım- Bozüyük Vitra
16.30 Yalova Kadıköy- Bigaspor
16.30 TKİ Tavşanlı- Isparta 32
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