Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tura son biletler

A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda dün başlayan 1. Eleme turu heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak 12 karşılaşmanın 3'ü dönüşümlü olarak ekranlara gelecek.

MALATYA YEŞİLYURT 5 GOLLE TURLADI

ZIRAAT Türkiye Kupası 1'inci tur eleme maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında konuk ettiği 12 Bingölspor'u 5-0 mağlup etti. Yeşiltepe Stadı'nda oynanan karşılaşmada golleri İsmail, Serkan, Furkan (2), Hüseyin kaydetti. Böylelikle Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bingöl temsilcisi kupadan elenirken, Malatya'nın 3'üncü Lig temsilcisi ise bir üst tura yükselmeyi başardı.

GÜNÜN PROGRAMI

13.30 Muş Menderes-Özgüzeldere

15.30 Kars 36- Hoçvanspor

15.30 1074 Çankırı- Boyabat 1868

15.30 Görelespor- Merzifon

15.30 Yüksekova Bld.- Siirt İÖİ

15.30 Kilis Bld.- Dersimspor

15.30 Mardin Bş.Bld.- Kahta 02

16.00 Karaman Bld.- Bucak Bld.

16.00 Çubuk Futbol- Kırıkkale B.A.

16.30 Bursa Yıldırım- Bozüyük Vitra

16.30 Yalova Kadıköy- Bigaspor

16.30 TKİ Tavşanlı- Isparta 32