1074 Çankırıspor turu 2 golle geçti

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 1074 Çankırıspor evinde ağırladığı Boyabat 1868'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekibin gollerini 84. dakikada Oğuzcan Coşkun ve 90+4'te Hakkı Tosun kaydetti. Çankırıspor, bu skorun ardından kupada ikinci tura yükselmeyi başardı.



BİR BAKIŞTA TUR ATLAYANLAR

Yozgatspor 1959, Yeşilyurt Belediye, Ağrı 1970 Spor, 1954 Kelkit, İçel İdmanyurdu, Kastamonu Öİ, Maltepespor, 1877 Alemdağspor, Edirnespor, Somaspor, Muş Menderesspor, Kilis Belediyespor, Başakspor, Siirt İl Öİ, Kars 36, Görelespor, 1074 Çankırıspor, Karaman Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadolu, Yıldırımspor, Tavşanlı Linyitspor, Bigaspor