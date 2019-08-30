9 kişi kalan Muş Menderesspor kupada ‘devam’ dedi

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları dün oynanan 12 karşılaşma ile sona erdi. Günün ilk maçında Muş Menderespor ile Bitlis Özgüzelderespor karşı karşıya geldi. Muş Menderespor karşılaşmanın henüz 30. saniyesinde İzzet Bardakçı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 12. dakikada ise Fatih Subaşı'nın penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıya daha baskılı bir oyunla başlayan Bitlis Özgüzelderespor 57. dakikada Arda Odimba'nın penaltıdan attğı golle farkı 1'e indirdi: 2-1. Muş Menderespor'da ikinci yarıda iki oyuncunun kırmızı kart görmesiyle konuk ekip, rakip sahadaki baskısını artırsa da maçta başka gol olmadı ve ev sahibi takım üst tura yükselen taraf oldu.