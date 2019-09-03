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Kupada heyecan tam gaz

TURKUVAZ MEDYA’nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu. 66 takımın kıyasıya rekabet edeceği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmalar, 10, 11 ve 12 Eylül'de yapılacak. Müsabakalar A Spor’dan naklen yayınlanacak

Giriş: 03.09.2019 08:00
1877 Alemdağspor-Çatalcaspor
Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor
Silivrispor-Bursa Yıldırımspor
Maltepespor-Erokspor
Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor
B. Tepecikspor-Halide Edip Adıvar
Bayrampaşa-Bigaspor
1074 Çankırıspor-Kastamonu ÖİKH
Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği
Kocaelispor-Gölcükspor
Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
Altındağ Belediye-Yozgatspor 1959
Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor
Tokatspor-Erbaaspor
1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor
Görelespor-Yomraspor
Ağrı 1970 Spor-Artvin Hopaspor
Kars 36 Spor-Pazarspor
Malatya Yeşilyurt Bld.-Elazığ Belediye
Anagold 24 Erzincan-Muş Menderes
Cizrespor-Diyarbekirspor
Karbel Karaköprü Bld-Siirt İl Özel İdare
Batman Petrol-Mardin B. Başakspor
Erzinspor-Kilis Belediyespor
Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor
Kozanspor-Payasspor
Kemer 2003-Karaman Belediyespor
İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor
Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor
Karşıyaka-Muğlaspor
Fethiyespor-Kızılcabölükspor
Manisaspor-Turgutluspor
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor

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