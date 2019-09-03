Kupada heyecan tam gaz

1877 Alemdağspor-Çatalcaspor
Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor
Silivrispor-Bursa Yıldırımspor
Maltepespor-Erokspor
Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor
B. Tepecikspor-Halide Edip Adıvar
Bayrampaşa-Bigaspor
1074 Çankırıspor-Kastamonu ÖİKH
Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği
Kocaelispor-Gölcükspor
Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
Altındağ Belediye-Yozgatspor 1959
Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor
Tokatspor-Erbaaspor
1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor
Görelespor-Yomraspor
Ağrı 1970 Spor-Artvin Hopaspor
Kars 36 Spor-Pazarspor
Malatya Yeşilyurt Bld.-Elazığ Belediye
Anagold 24 Erzincan-Muş Menderes
Cizrespor-Diyarbekirspor
Karbel Karaköprü Bld-Siirt İl Özel İdare
Batman Petrol-Mardin B. Başakspor
Erzinspor-Kilis Belediyespor
Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor
Kozanspor-Payasspor
Kemer 2003-Karaman Belediyespor
İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor
Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor
Karşıyaka-Muğlaspor
Fethiyespor-Kızılcabölükspor
Manisaspor-Turgutluspor
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor
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