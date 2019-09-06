Ziraat Türkiye Kupası maratonu yine A Spor'da

FUTBOLDA Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının programı açıklandı. 66 takım 10, 11 ve 12 Eylül'de tek maçlı elim-i nasyon sistemine göre karşılaşacak ve 9 maç A Spor'dan naklen yayınlanacak

İşte program ve A Spor'dan naklen yayınlanacak maçlar:

10 Eylül Salı:

13.00 Kars 36-Pazarspor A Spor

15.00 Yeni Orduspor-Fatsa Bld A Spor

15.00 Kemer 2003-Karaman Bld

15.30 1877 Alemdağ-Çatalca

18.30 Kocaeli-Gölcük A Spor

19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Bld

11 Eylül Çarşamba:

13.00 Ağrı 1970-Artvin Hopa A Spor

14.30 1954 Kelkit Bld-Of

14.30 Görelespor-Yomra

14.30 Malatya Yeşilyurt Bld-Elazığ Bld

14.30 Cizre-Diyarbekir

14.30 Karbel Karaköprü Bld-Siirt İÖİ

14.30 Batman Petrol-Mardin BŞB

15.00 1074 Çankırı-Kastamonu ÖİKH

15.00 Çankaya-Kırıkkale BA

15.00 Altındağ Bld-Yozgat 1959

15.00 Tokatspor-Erbaaspor A Spor

15.00 Erzin-Kilis Bld

15.00 Nevşehir Bld-Osmaniye

15.00 Kozanspor-Payasspor

15.30 Silivrispor-Bursa Yıldırım

15.30 Maltepe-Erokspor

15.30 Şile Yıldız-Karacabey Bld

15.30 Bayrampaşa-Bigaspor

15.30 Düzcespor-Darıca G.Birliği

15.30 Manisaspor-Turgutluspor

15.30 Tepecikspor-HEA

15.30 TKİ Tavşanlı Linyit-Somaspor

18.30 Ci Group Buca-Nazilli Bld A Spor

19.00 Fethiye-Kızılcabölük

12 Eylül Perşembe:

13.00 Anagold 24 Erzincan-Muş Menderes A Spor

15.00 Sultanbeyli Bld-Edirnespor A Spor

18.30 Karşıyaka-Muğlaspor A Spor