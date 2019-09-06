Ziraat Türkiye Kupası maratonu yine A Spor'da

FUTBOLDA Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının programı açıklandı. 66 takım 10, 11 ve 12 Eylül'de tek maçlı elim-i nasyon sistemine göre karşılaşacak ve 9 maç A Spor'dan naklen yayınlanacak
İşte program ve A Spor'dan naklen yayınlanacak maçlar:
10 Eylül Salı:
13.00 Kars 36-Pazarspor A Spor
15.00 Yeni Orduspor-Fatsa Bld A Spor
15.00 Kemer 2003-Karaman Bld
15.30 1877 Alemdağ-Çatalca
18.30 Kocaeli-Gölcük A Spor
19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Bld
11 Eylül Çarşamba:
13.00 Ağrı 1970-Artvin Hopa A Spor
14.30 1954 Kelkit Bld-Of
14.30 Görelespor-Yomra
14.30 Malatya Yeşilyurt Bld-Elazığ Bld
14.30 Cizre-Diyarbekir
14.30 Karbel Karaköprü Bld-Siirt İÖİ
14.30 Batman Petrol-Mardin BŞB
15.00 1074 Çankırı-Kastamonu ÖİKH
15.00 Çankaya-Kırıkkale BA
15.00 Altındağ Bld-Yozgat 1959
15.00 Tokatspor-Erbaaspor A Spor
15.00 Erzin-Kilis Bld
15.00 Nevşehir Bld-Osmaniye
15.00 Kozanspor-Payasspor
15.30 Silivrispor-Bursa Yıldırım
15.30 Maltepe-Erokspor
15.30 Şile Yıldız-Karacabey Bld
15.30 Bayrampaşa-Bigaspor
15.30 Düzcespor-Darıca G.Birliği
15.30 Manisaspor-Turgutluspor
15.30 Tepecikspor-HEA
15.30 TKİ Tavşanlı Linyit-Somaspor
18.30 Ci Group Buca-Nazilli Bld A Spor
19.00 Fethiye-Kızılcabölük
12 Eylül Perşembe:
13.00 Anagold 24 Erzincan-Muş Menderes A Spor
15.00 Sultanbeyli Bld-Edirnespor A Spor
18.30 Karşıyaka-Muğlaspor A Spor
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