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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur yarın oynanacak 6 maçla başlayacak.

Giriş: 09.09.2019 09:30 Güncelleme: 09.09.2019 09:31

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek. Yarın başlayacak karşılaşmalar, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak.

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların programı şöyle:

13.00 Kars 36 Spor-Pazarspor (Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

15.00 Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor (19 Eylül)

15.00 Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor (Kemer İlçe)

15.30 1877 Alemdağspor-Çatalcaspor (Şile İlçe)

18.30 Kocaelispor-Gölcükspor (Kocaeli)

19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Mersin)

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