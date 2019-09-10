2. tur heyecanı A Spor’da

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı bugün A Spor ekranlarında başlıyor… Türkiye Kupası'nda 2. tur haftasında A Spor, her gün 3 maçı naklen ve şifresiz olarak ekrana getirecek. Bugün saat 13.00'te Kars 36-Pazarspor ile başlayacak olan yayınlar, 15.00'te Yeni Ordu-Fatsa Belediye ve 18.30'da Kocaelispor-Gölcükspor maçları ile devam edilecek. Bu üç maçın dışında günün programı ise şöyle: Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor (15.00), 1877 AlemdağsporÇatalcaspor (15.30), İçel İdmanyurdu Spor-Serik Belediyespor (19.00).