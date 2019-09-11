Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı sürüyor

CANLI VE ŞİFRESİZ MAÇ KEYFİ A SPOR'DA



6 TAKIM 3. TURA YÜKSELDİ



KARS 36-PAZAR: 3-4 (Penaltı)

Normal süresi 0-0 biten maçın uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltılara geçildi. Pazarspor rakibine 4-3 üstünlük kurup turladı.

YENİ ORDU-FATSA BLD: 0-2

Fatsa Belediye, Ordu'da oynanan maçta Recep Yaşar (Dk.40) ve Rıdvan Sönmez'in (Dk.62) golleriyle rakibini eleyip turu kaptı.

KEMER 2003-KARAMAN BLD: 2-0

Ev sahibi ekip Kemer 2003, ikinci yarıda gelen gollerle turu geçti. Rakip fileleri 79'da Onur Okan ve 83'te Kemal Bolat havalandırdı.

1877 ALEMDAĞ-ÇATALCA: 2-0

İlk yarısı golsüz biten maçta Alemdağ 51'de Zekeriya Kacaroğlu ve 85'te Alp Huy ile Çatalca'yı eleyip adını 3. tura yazdırdı.

KOCAELİSPOR-GÖLCÜKSPOR: 3-1

Kocaelispor 1-0 geriye düştüğü maçta Mutlu, Rıza ve Gökdeniz'in golleriyle Gölcükspor'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

➤İÇEL İ.YURDU-SERİK BLD.: 1-0

İçel İdmanyurdu ilk yarısı 0-0 tamamlanan maçın 52. dakikasında Mahmut Metin'in kafa golüyle Serik Belediyespor'u 1-0 devirdi.