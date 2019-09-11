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Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı sürüyor

Dün altı takım 3. tur vizesini cebine koydu. Bugün 24 takım bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Yarın oynanacak üç maçla 2. tur tamamlanacak.

Giriş: 11.09.2019 08:00
CANLI VE ŞİFRESİZ MAÇ KEYFİ A SPOR'DA

6 TAKIM 3. TURA YÜKSELDİ

KARS 36-PAZAR: 3-4 (Penaltı)
Normal süresi 0-0 biten maçın uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltılara geçildi. Pazarspor rakibine 4-3 üstünlük kurup turladı.
YENİ ORDU-FATSA BLD: 0-2
Fatsa Belediye, Ordu'da oynanan maçta Recep Yaşar (Dk.40) ve Rıdvan Sönmez'in (Dk.62) golleriyle rakibini eleyip turu kaptı.
KEMER 2003-KARAMAN BLD: 2-0
Ev sahibi ekip Kemer 2003, ikinci yarıda gelen gollerle turu geçti. Rakip fileleri 79'da Onur Okan ve 83'te Kemal Bolat havalandırdı.
1877 ALEMDAĞ-ÇATALCA: 2-0
İlk yarısı golsüz biten maçta Alemdağ 51'de Zekeriya Kacaroğlu ve 85'te Alp Huy ile Çatalca'yı eleyip adını 3. tura yazdırdı.
KOCAELİSPOR-GÖLCÜKSPOR: 3-1
Kocaelispor 1-0 geriye düştüğü maçta Mutlu, Rıza ve Gökdeniz'in golleriyle Gölcükspor'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
➤İÇEL İ.YURDU-SERİK BLD.: 1-0
İçel İdmanyurdu ilk yarısı 0-0 tamamlanan maçın 52. dakikasında Mahmut Metin'in kafa golüyle Serik Belediyespor'u 1-0 devirdi.

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