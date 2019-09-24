 BİZE ULAŞIN

CANLI | Balıkesirspor - Van Spor

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Balıkesirspor, Van Spor'u konuk ediyor. 18.30'da başlayan karşılaşmayı A Spor ve sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş: 24.09.2019 18:32 Güncelleme: 24.09.2019 18:33

Balıkesirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında evinde Van Spor ile karşılaşıyor. 18.30'da başlayan ve Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetiyor. Gültekin'in yardımcıları Sezgin Altun ve Emre Doğu. Karşılaşmayı A Spor ve sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

BALIKESİRSPOR - VAN SPOR

ASpor CANLI YAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Altınordu - 1922 Konyaspor: 4-2
İsmail Kartal: Puan veya puanlar almak için yarın İstanbul'a gidiyoruz
CANLI | Balıkesirspor - Van Spor
Karacabey Belediyespor - Ümraniyespor: 2-0
24 Erzincanspor 120. dakikada attı, turlayan taraf oldu