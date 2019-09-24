CANLI | Balıkesirspor - Van Spor

Balıkesirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında evinde Van Spor ile karşılaşıyor. 18.30'da başlayan ve Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetiyor. Gültekin'in yardımcıları Sezgin Altun ve Emre Doğu. Karşılaşmayı A Spor ve sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
BALIKESİRSPOR - VAN SPOR
ASpor CANLI YAYIN
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