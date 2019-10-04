Fenerbahçe kupaya Tarsus’ta başlayacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine 8'i Süper Lig ekibi olmak üzere toplam 54 takım katıldı. Kupa mücadelesine 4. turda Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü de dahil oldu. Bu takımların yanı sıra 3. eleme turunu geçen 46 takım olmak üzere, toplam 54 takım 4'üncü turda mücadele verecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 29, 30 ve 31 Ekim'de yapılacak ve A Spor ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.
KUPADA 4. TUR EŞLEŞMELERİ
Altınordu-Amed SF
Niğde Anadolu-Antalyaspor
Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdare
Bayburt Özel İdare-Bursaspor
İ.M.Kayserispor-Bayrampaşa
Başkent Akademi-D.G.Sivasspor
Fatih Karagümrük-Bandırmaspor
Eyüpspor-İ.H.Konyaspor
Yukatel Denizlispor-İçel İ.Y.
1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor
BŞB Erzurum-Bodrum Bld Bodrum
Vanspor-Sancaktepe
Kastamonu 1966-Anagold 24 Erzincan
Gümüşhane-Yılport Samsunspor
Gençlerbirliği-Esenler Erokspor
Kırklarelispor-MKE Ankaragücü
İstanbulspor-B.Çekmece Tepecik
Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe
Gaziantep Futbol Kulübü-Turgutlu
Hekimoğlu Trabzon-E.G. Menemen
Göztepe-Sivas Belediyespor
Payasspor-Manisaspor
Altay-Görelespor
Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor
Adanaspor-Diyarbekirspor
Kemerspor 2003-Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor
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