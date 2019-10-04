Fenerbahçe kupaya Tarsus’ta başlayacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine 8'i Süper Lig ekibi olmak üzere toplam 54 takım katıldı. Kupa mücadelesine 4. turda Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü de dahil oldu. Bu takımların yanı sıra 3. eleme turunu geçen 46 takım olmak üzere, toplam 54 takım 4'üncü turda mücadele verecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 29, 30 ve 31 Ekim'de yapılacak ve A Spor ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.



KUPADA 4. TUR EŞLEŞMELERİ

Altınordu-Amed SF

Niğde Anadolu-Antalyaspor

Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdare

Bayburt Özel İdare-Bursaspor

İ.M.Kayserispor-Bayrampaşa

Başkent Akademi-D.G.Sivasspor

Fatih Karagümrük-Bandırmaspor

Eyüpspor-İ.H.Konyaspor

Yukatel Denizlispor-İçel İ.Y.

1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor

BŞB Erzurum-Bodrum Bld Bodrum

Vanspor-Sancaktepe

Kastamonu 1966-Anagold 24 Erzincan

Gümüşhane-Yılport Samsunspor

Gençlerbirliği-Esenler Erokspor

Kırklarelispor-MKE Ankaragücü

İstanbulspor-B.Çekmece Tepecik

Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe

Gaziantep Futbol Kulübü-Turgutlu

Hekimoğlu Trabzon-E.G. Menemen

Göztepe-Sivas Belediyespor

Payasspor-Manisaspor

Altay-Görelespor

Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor

Adanaspor-Diyarbekirspor

Kemerspor 2003-Kasımpaşa

Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor