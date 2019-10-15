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Sofiane Feghouli bu akşam A Spor’da

Giriş: 15.10.2019 08:00 Güncelleme: 15.10.2019 09:25
ZİRAAT Türkiye Kupası ile Türkiye'nin dört bir yanına naklen ve şifresiz futbolu ulaştıran A Spor'da bu gece de Galatasaraylıların ilgi ile izleyeceği bir mücadele var. Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Feghouli'nin de formasını giyeceği Cezayir, TSİ 22.00'de Güney Amerika'nın güçlü takımlarından Kolombiya ile Fransa'nın Lille kentinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek...

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