Sofiane Feghouli bu akşam A Spor’da

ZİRAAT Türkiye Kupası ile Türkiye'nin dört bir yanına naklen ve şifresiz futbolu ulaştıran A Spor'da bu gece de Galatasaraylıların ilgi ile izleyeceği bir mücadele var. Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Feghouli'nin de formasını giyeceği Cezayir, TSİ 22.00'de Güney Amerika'nın güçlü takımlarından Kolombiya ile Fransa'nın Lille kentinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek...