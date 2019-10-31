Maç Sonucu | Başkent Akademi FK 0-6 Demir Grup Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Başkent Akademi FK ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Saat 13.45'te başlayan maç A Spor'dan canlı yayınlandı. Maçı konuk Sivasspor 6-0 kazandı ve kupada bir üst tura yükseldi.

GOLLER:

BAŞKENT AKADEMİ FK 0-1 DG SİVASSPOR

6' Traore

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BAŞKENT AKADEMİ FK 0-2 DG SİVASSPOR

14' Erdoğan

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BAŞKENT AKADEMİ FK 0-3 DG SİVASSPOR

35' Caner Osmanpaşa

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BAŞKENT AKADEMİ FK 0-4 DG SİVASSPOR

67' Hakan Arslan

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BAŞKENT AKADEMİ FK 0-5 DG SİVASSPOR

78' Hakan Mert Yandaş

BAŞKENT AKADEMİ FK 0-6 DG SİVASSPOR

84' Hugo