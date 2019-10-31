Esenler Erokspor’dan Gençlerbirliği’ne şok

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 3. Lig ekibi Esenler Erokspor, önemli bir başarı elde etti. İstanbul temsilcisi, Süper Lig takımı Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı. 25. dakikada Abdurrahman Kuyucu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Şahin Fıstıkçı topu ağlara gönderip Erokspor'u 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren konuk takım, 53. dakikada skoru 2-0 yaptı. Şahin Fıstıkçı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Abdurrahman Kuyucu takımına 2-0'lık zaferi getirdi. Esenler Erokspor, 3. Lig 2. Grup'ta 22 puanla zirvede yer alıyor.