Fener kupada da ışıl ışıl

NASIL OYNADILAR?



ADİL RAMİ: Hiç hazır bir görüntü vermedi. Yine ağır fiziki yapısıyla hem oyunun hem topun hızını yavaşlattı. Uzun süredir hazırlanarak çıktığı maçta sakatlanarak sahayı terk etmesi cabası oldu!

TOLGAY ARSLAN: Temposu yine as takımın altında görünüyor. Çok şık bir gol attı. Attığı gol bir nebze olsun şevkini artırdı ve ön alanda prese katkı sağladı. Ancak Gustavo, Emre, Ozan ve Tolga'nın gerisinde.

MURAT SAĞLAM: Genç oyuncu oldukça iyi sinyaller veriyor. Süper Lig'de süre alırsa kimse şaşırmasın. Hem çabuk hem de devamlılığı yüksek. Kısa zamanda takımın değişmezi olabilir.

MEVLÜT ERDİNÇ: Uzun süre oynamaması nedeniyle maç eksiğini göz önünde bulundurursak, sağlam bir bahanesi var. Ancak Vedat'ın boşluğunu dolduracak en ufak bir sinyal vermemesi düşündürücü.



ÇİFTE ZAFER İSTİYORUZ

Karşılaşmada bir gol atan Deniz maç sonrası şunları söyledi: "Oyunun kontrolü bizdeydi. Golü de kendi hatamızdan yedik. Birçok oyuncumuz sürekli 11'de oynamadığı için yorgunluk vardı. İki kupa kaldırmayı hedefliyoruz."



ADİL RAMİ SAKATLANDI

Bu sezon ikinci kez forma şansı bulan Adil Rami, maçı tamamlayamadı. 61. dakikada sakatlanan Fransız futbolcu yerini Zanka'ya bıraktı. Bu arada Isla, Tarsus maçında sürpriz bir şekilde sol bekte görev yaptı. Ersun yanal, Şilili oyuncusunu bu bölgede de görmek istedi.



SADIK: İLK ADIMI BAŞARIYLA ATTIK

Mersin'de gol perdesini açan Sadık Çiftpınar karşılaşma sonrası, "Tarsus İdman Yurdu ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Saygı duyulacak bir takım. Çok iyi mücadele ettiler. Bizim ligin yanında kupa da önemli bir hedefimiz. İlk adımı başarıyla attığımız için mutluyuz" diye konuştu.