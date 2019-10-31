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‘Geçen yıl hata yaptım’

Giriş: 31.10.2019 08:00
GECEYI golle kapatan Tolgay Arslan, maç sonunda şu açıklamaları yaptı: "Fena oynamadık ve turu geçtik. Hazırlık kampında sakatlık geçirdim. 2-3 ay takımdan uzak kaldım. Yavaş yavaş adapte olmak istiyorum. Geçen sene o hatayı yaptım. Vücut kaldırmadı. Gerçek yüzümü gösteremedim. O yüzden bu sene yavaş yavaş adapte olmak istiyorum. Şimdi ligde iki önemli maçımız var. İnşallah ikide iki yaparız."

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