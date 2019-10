Her kulvarda varız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Tarsus İdman Yurdu galibiyetini şu sözlerle yorumladı: "İyi bir takıma karşı oynayacak oyuncuların yüksek motivasyonu oyunun kilitlenmesi olur, bu zaman zaman yaşandı. Dikkat edilmesi gereken taraf, yine biz kendimize gol attık, golü bireysel hatadan yedik. Yediklerimizin yüzde 85'i bireysel hatalardan kaynaklı. Ligdeki hedefimiz zaten belli. Fenerbahçe oynadığı her kulvarda iddialıdır. Fenerbahçe'nin genetiği böyle. Biz tavla bile oynasak iddialıyız. Sakatlıktan çıkmış yeni oynayan oyuncuların form durumları iyi. Ben oynayan oyuncularımın mücadelelerinden ve isteklerinden memnunum. Taraftarımız ne derse biz o taraftayız. Her zaman bu sevgilerine karşılık verecek her şeyi uygun bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz."



Kırmızı mağduru

Ferdi Kadıoğlu U19'da gördüğü kırmızı kart nedeniyle Tarsus İdman Yurdu kupa maçında görev yapamadı. Uzun süredir forma bekleyen genç yıldız böylece büyük bir fırsatı tepmiş oldu.