Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Toplam 54 takımın mücadelesini verdiği turda sürpriz sonuçlar ile de karşı karşıya kalıyoruz. Salı günü başlayan turun son maçları ise bugün oynanacak mücadeleler ile tamamlanacak. Toplamda 6 karşılaşmanın oynandığı bugün de fikstür futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bu sorunun yanıtı…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI''NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

* 13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman) ASPOR

* 13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM) ASPOR

* 14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk) ASPOR

* 16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) ASPOR

* 18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon) ASPOR

* 20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk) ASPOR