 BİZE ULAŞIN

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur heyecanı hız kesmeden devam ederken, futbolseverler gün içerisinde oynanacak mücadeleleri araştırıyorlar. Bugün oynanan ve oynanacak olan 6 karşılaşma ile gün tamamlanacak. Turnuvanın bu turu bilindiği üzere tek maç üzerinden oynanıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam hangi maçlar oynanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur fikstürü

Giriş: 31.10.2019 15:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Toplam 54 takımın mücadelesini verdiği turda sürpriz sonuçlar ile de karşı karşıya kalıyoruz. Salı günü başlayan turun son maçları ise bugün oynanacak mücadeleler ile tamamlanacak. Toplamda 6 karşılaşmanın oynandığı bugün de fikstür futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bu sorunun yanıtı…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI''NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

* 13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman) ASPOR

* 13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM) ASPOR

* 14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk) ASPOR

* 16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) ASPOR

* 18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon) ASPOR

* 20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk) ASPOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Maç Sonucu | Kırklarelispor 1-0 Ankaragücü
CANLI | Kayserispor - Bayrampaşaspor
Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur fikstürü
Maç Sonucu | Başkent Akademi FK 0-6 Demir Grup Sivasspor
Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Bursaspor: 2