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Yiğido kupada gol şov yaptı

Sivasspor, deplasmanda Başkent Akademi’yi farklı bir skorla yenerek Türkiye Kupası’nda 5. tura yükseldi

Giriş: 01.11.2019 08:01
Süper Lig'in başarılı ekibi Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Başkent Akademi'yi 6-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. 6. dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı faul atışında, ceza alanında iyi yükselen Traore'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 13. dakikada kaleciden dönen topu iyi takip eden Erdoğan, skoru 2-0'a taşıdı. 35. dakikada Caner, ceza alanında oluşan karambolde pozisyonu iyi takip ederek, farkı 3'e çıkardı: 3-0. 67. dakikada Erdoğan'ın sağdan ortasında Hakan topu, ceza alanının içinde gelişine düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 4-0. 78. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın içinden plasesinde direğe çarpan top gol oldu: 5-0. 84'te ise Erdoğan'ın kullandığı kornerde Vieira, topu kafayla filelere gönderdi: 6-0. Yiğido, bu farklı skorla adını 5. tura yazdırmayı başardı.

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