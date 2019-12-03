ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı A Spor'da başlıyor… Kıran kırana geçen 4. turun ardından Süper Lig'in devlerinin de katılımı ile 5. tur maçları bugün 5 karşılaşma ile ekranlara gelecek. Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeler A Spor'dan şifresiz ve naklen ekranlara gelecek, tüm Türkiye A Spor ekranlarına kilitlenecek. İşte haftanın programı:



BUGÜN

13:00 FATİH KARAGÜMRÜK- GÖZTEPE

14:30 BTC TURK YENİ MALATYA - KEÇİÖRENGÜCÜ

16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR- ADANASPOR

18:30 ESENLER EROKSPOR- DEMİR GRUP SİVAS

20:45 FENERBAHÇE- İSTANBULSPOR



YARIN

13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-M. BAŞAKŞEHİR FK

13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR

14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ

16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR

18:30 ALTAY-TRABZONSPOR

20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR



PERŞEMBE GÜNÜ

13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK

14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİ - MANİSA FK

16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR

18:30 ÇAYKUR RİZE-YILPORT SAMSUNSPOR

20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR