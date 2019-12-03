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5. tur heyecanı

Giriş: 03.12.2019 08:00
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı A Spor'da başlıyor… Kıran kırana geçen 4. turun ardından Süper Lig'in devlerinin de katılımı ile 5. tur maçları bugün 5 karşılaşma ile ekranlara gelecek. Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeler A Spor'dan şifresiz ve naklen ekranlara gelecek, tüm Türkiye A Spor ekranlarına kilitlenecek. İşte haftanın programı:

BUGÜN
13:00 FATİH KARAGÜMRÜK- GÖZTEPE
14:30 BTC TURK YENİ MALATYA - KEÇİÖRENGÜCÜ
16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR- ADANASPOR
18:30 ESENLER EROKSPOR- DEMİR GRUP SİVAS
20:45 FENERBAHÇE- İSTANBULSPOR

YARIN
13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-M. BAŞAKŞEHİR FK
13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR
14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR
18:30 ALTAY-TRABZONSPOR
20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR

PERŞEMBE GÜNÜ
13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK
14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİ - MANİSA FK
16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR
18:30 ÇAYKUR RİZE-YILPORT SAMSUNSPOR
20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

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