Kanarya kupada ışıl ışıl

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşısındaki 5. Tur ilk maçı Fenerbahçe için iyi bir nefes alma ve az süre alan oyuncuları görme fırsatı olarak hayli faydalı geçti.

FERDİ 52 saniyeden az bir sürede maçı bitiren adam oldu. Önce Deniz Türüç'e çok şık bir asist yaptı. Ardından kendi kaptığı topla başlattığı atakta golü buldu. Maç içinde kullandığı akıllı toplarla büyük bir potansiyel olduğunu tekrar gösterdi.

VEDAT sakatlığı atlattı, maç eksiğini gidermek adına maça 11 başladı. Attığı golle Cuma günkü Gençlerbirliği maçı öncesinde Yanal ve ekibine rahat bir nefes aldırdı.

NEDEN oynamadığı sürekli sorgulanan Zajc maçın büyük bölümünde hayal kırıklığı yarattı. Muhammed'in al da at dediği topta gol atarak en azından moral buldu.

FENERBAHÇE ilk maçtan işi büyük ölçüde bitirdi. Bunun dışında Ferdi, Deniz, Tolgay, Sadık gibi oyuncuların maç kondisyonu kazanması sağlandı. Kupa ile adeta hayata döndü.



Gündem Ferdi

Ferdi Kadıoğlu forma şansını iyi kullandı. Bir gol bir asistle yıldızlaşan 19 yaşındaki yıldız, sosyal medyayı da salladı. Taraftarlar, Ersun Yanal'a 'Bu çocuktan vazgeçme' mesajı gönderdi. Ferdi bu sezon forma giydiği 6 resmi maçta 2 gol, 2 asiste ulaştı.



DENIZ Türüç, Tarsus İdman Yurdu ile oynanan 4. tur maçının ardından dün de İstanbulspor ağlarını havalandırdı. 26 yaşındaki oyuncu ligde forma şansı bulduğu 10 karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı.