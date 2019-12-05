Beşiktaş Kulübünden kadın taraftarlarına jest

Beşiktaş Kulübü, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Passolig sahibi kadın taraftarların Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile yapacakları mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türk kadınına, 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkı tanındığının ve bu tarihin Dünya Kadın Hakları Günü adıyla kutlanmaya başlandığının hatırlatıldığı açıklamada, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, bu vesileyle Türk kadınına 'Seçme ve Seçilme Hakkı' verilmesine öncülük eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Passolig sahibi kadın taraftarların, maçın başlama saatine kadar Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nde ücretsiz bilet yüklemelerini yaptırabileceği karşılaşma 20.45'te başlayacak.