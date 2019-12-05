Kupada şölen sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev organizasyonda 5. tur ilk maçları bugün oynanacak 5 karşılaşma ile tamamlanacak. Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor; 5 mücadeleyi de naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle futbolseverlerle buluşturacak. Rövanş maçları ise 17-18-19 Aralık tarihlerinde oynanacak. Finale giden yolda son 16 turu ilk maçları 14-15-16 Ocak 2020, ikinci karşılaşmaları 21-22-23 Ocak 2020; çeyrek finalin ilk ayağı 4-5-6 Şubat 2020, ikinci ayağı 11-12-13 Şubat 2020; yarı final ilk maçları 3-4 veya 5 Mart 2020, rövanşları 21-22 veya 23 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak. Kupayı kaldıracak takım ise 21 Mayıs 2020 tarihinde belli olacak.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR DEMBA BA İLE GÜLDÜ

SÜPER Lig'de zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, 5. turdan katıldığı Ziraat Türkiye Kupası'na deplasmanda aldığı Hekimoğlu Trabzon galibiyetiyle başladı: 0-1. Mücadele şiddetli yağış nedeniyle 10 dakika gecikmeli start aldı. Hakem Erkan Özdamar, saha çizgileri net görülmediği için tekrar çizilmesini istedi. Su birikintilerinin oluştuğu zeminde futbolcular zorlanırken konuk takım 5. dakikada Demba Ba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 29. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Taha Balcı'nın vuruşunda kaleci Volkan Babacan, topu çelmeyi başardı.



ANTALYA, EYÜP'Ü FARKLI DEVİRDİ

ANTALYASPOR, TFF İkinci Lig temsilcisi Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 yenerek, son 16 turu kapısını araladı. 33. dakikada Yekta Kurtuluş'un ceza sahasının sağından yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Blanco, topu filelere gönderdi: 0-1. 40. dakikada Antalyaspor ikinci golü buldu. Dala'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Fredy, düzgün bir şutla topu ağlara yolladı: 0-2. 63. dakikada kırmızı-beyazlılar, farkı 3'e çıkardı. Harun Alpsoy'un, ceza yayının sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşta direğe de çarpan top filelerle buluştu: 0-3.



PAŞA AVANTAJLI VAN SPOR UMUTLU

KASIMPAŞA, Türkiye Kupası'nda evinde ağırladığı TFF 2. Lig'de yer alan Van Spor Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi. 18. dakikada Batuhar Er, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla konuk takımı 1-0 öne geçirdi. 31. dakikada Özgür Çek'in sağdan ortasında iyi yükselen Heintz skora denge getirdi. 44. dakikada Özgür Çek'in pasıyla altıpasta topla buluşan Aytaç Kara skoru ilan etti: 2-1. Kasımpaşa'ya tur için 17 Aralık'taki rövanşta beraberlik yetecek. Van Spor ise 1-0 kazanırsa son 16'ya kalacak. Öte yandan karşılaşmayı Kasımpaşa ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Tayfur Havutçu tribünden izledi.



DADAŞ, TIMSAH'TAN LIGIN RÖVANŞINI ALDI

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren iki ekibin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki randevusunda sahadan istediği sonuçla ayrılan taraf BB Erzurumspor oldu. Dadaşlar, evinde ağırladığı Bursaspor'u 4-2'lik skorla geçerek tur kapısını araladı. Mavi-beyazlı ekip, üstün bir performans sergilediği karşılaşmada yeşilbeyazlıları Gilles Sunu ve Mickael Pote'nin ikişer golüyle farklı mağlup ederek, son 16'ya göz kırptı. Konuk Bursaspor'un gollerini ise Cüneyt Köz ve Yevhen Selezynov kaydetti. İki ekibin ligde oynadığı maçtan Bursaspor, 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.



BUGÜN

13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK

14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİ - MANİSA FK

16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR

18:30 ÇAYKUR RİZE-YILPORT SAMSUNSPOR

20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR