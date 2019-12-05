Tuzla ders verdi

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Emre Mor öfkesi
Galatasaraylı taraftarlar Emre Mor'a büyük tepki gösterdi. Ayağına aldığı her topu ezen ve pozisyonları heba eden oyuncu için sosyal medyada, "Halı saha futbolcusu gibi… Biraz futbol öğrenmesi lazım… Emre Mor çok ilginç topçu. Her şey var ama hiçbir şey yok" yorumları yaptılar.
ADEM'e 'BÜYÜK' tepki
Tuzlaspor kalecisi Bayram'ın topu tuttuğu bir pozisyonda Adem Büyük, yanına kadar giderek sert şekilde ayağına bastı. Hakemin kaçırdığı bu an sosyal medyada gündem olurken, G.Saraylı futbolcuya tepki yağdı.
'Turu geçeriz'
Resmi maçta ilk kez 11'de şans bulan oyunculardan Taylan Antalyalı, turu geçeceklerine inandığını söyledi. Taylan, "Kazanmak istiyorduk. Biz her kulvarda şampiyonluğu hedefleyen bir camiayız. İçeride 2-0 mağlup olduk ama turu kendimize çevirebilecek güçteyiz" yorumunu yaptı.
Formayı istemiyorlar
Galatasaray'ın, 2. Lig ekibi Tuzlaspor karşısında ortaya koyduğu kötü futbol teknik direktör Fatih Terim'i çileden çıkardı. İsabetsiz bir orta sonrası kulübede çok sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı, ilk yarının uzatma dakikalarını beklemeden soyunma odasına gitti. Terim maç sonrası ise, "Tuzlaspor çok iyi oynadı. Maçın özeti bu. Oyuncularım formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdiler. Şans verdiğim oyuncuların parmaklarını gözüme sokmasını isterdim. Ama maalesef olmadı. Bitsin de gitsin diye oynadılar. Sahanın en iyisi Emin'di" diye konuştu.
MEHMET ÖZCAN
Hepsi bir Feghouli kadar!
GALATASARAY 123 milyon Euro değerinde olan kadrosuyla 2. Lig ekibi Tuzla'yı geçemedi. Mavi-beyazlı ekibin 26 kişilik kadrosunun değeri, Feghouli'nin maaşı olan 3.8 milyon Euro'ya denk geliyor. İstanbul ekibinin en değerli ismi 450 bin Euro ile ikinci golü atan Umut Sönmez.
16'lık Emin ilki yaşadı
TERİM'İN son genç hamlesi Emin Bayram oldu. Genç stoper, Tuzla maçına ilk 11'de başladı ve 16 yaşında A takımla ilk resmi maçına çıktı. Emin maç sonrası, "A takımla maça çıkmak çok güzel. Kaybettiğimiz için üzgünüz' dedi.
FALCAO için bomba iddia
TUZLA maçı öncesi soyunma odasına giderek arkadaşlarına başarı dileyen Falcao hakkında Kolombiya'da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. FOX Sports muhabiri Jorge Baravalle, Kolombiyalı yıldızın G.Saray'dan ayrılmayı düşündüğünü belirtti. Baravalle, Falcao'nun kariyerine ABD MLS'te devam etmeyi planladığını öne sürdü.
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