Tuzla ders verdi

Türk Telekom'da şok yaşayan Aslan'ın kazanamama serisi 4 maça çıktıGalatasaraylı taraftarlar Emre Mor'a büyük tepki gösterdi. Ayağına aldığı her topu ezen ve pozisyonları heba eden oyuncu için sosyal medyada, "Halı saha futbolcusu gibi… Biraz futbol öğrenmesi lazım… Emre Mor çok ilginç topçu. Her şey var ama hiçbir şey yok" yorumları yaptılar.Tuzlaspor kalecisi Bayram'ın topu tuttuğu bir pozisyonda Adem Büyük, yanına kadar giderek sert şekilde ayağına bastı. Hakemin kaçırdığı bu an sosyal medyada gündem olurken, G.Saraylı futbolcuya tepki yağdı.Resmi maçta ilk kez 11'de şans bulan oyunculardan Taylan Antalyalı, turu geçeceklerine inandığını söyledi. Taylan, "Kazanmak istiyorduk. Biz her kulvarda şampiyonluğu hedefleyen bir camiayız. İçeride 2-0 mağlup olduk ama turu kendimize çevirebilecek güçteyiz" yorumunu yaptı.Galatasaray'ın, 2. Lig ekibi Tuzlaspor karşısında ortaya koyduğu kötü futbol teknik direktör Fatih Terim'i çileden çıkardı. İsabetsiz bir orta sonrası kulübede çok sinirlenenTerim maç sonrası ise,diye konuştu.MEHMET ÖZCANGALATASARAY 123 milyon Euro değerinde olan kadrosuyla 2. Lig ekibi Tuzla'yı geçemedi.İstanbul ekibinin en değerli ismi 450 bin Euro ile ikinci golü atan Umut Sönmez.son genç hamlesi Emin Bayram oldu. Genç stoper, Tuzla maçına ilk 11'de başladı ve 16 yaşında A takımla ilk resmi maçına çıktı. Emin maç sonrası, "A takımla maça çıkmak çok güzel. Kaybettiğimiz için üzgünüz' dedi.TUZLA maçı öncesi soyunma odasına giderek arkadaşlarına başarı dileyen Falcao hakkında Kolombiya'da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. FOX Sports muhabiri Jorge Baravalle, Kolombiyalı yıldızın G.Saray'dan ayrılmayı düşündüğünü belirtti. Baravalle, Falcao'nun kariyerine ABD MLS'te devam etmeyi planladığını öne sürdü.