Lig-kupa fark etmez kartal affetmez!

Beşiktaş 7 maçlık yenilmezlik serisiyle ligde yükseldiği dönemde Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 24 Erzincanspor'a karşı avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıktı. İlk yarı Boyd ve Erdoğan ile iki gol bulan Kartal, ikinci yarıda da rahat bir oyun sergiledi ve Umut'un ayağından bulduğu golle maçı 3-0 kazandı. Siyah-beyazlı takımda genç isimlerden kaleci Utku ve stoper Erdoğan performansıyla göz doldurdu. Caner Erkin'in Umut'a yaptığı asist ise gecenin en güzel hareketlerinden biri oldu.



AVCI: CANER KALMALI

BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Futbolu kiminle oynarsan oyna bir takım gerçekleri ortaya koymalısın. Duygularını oyuna karıştıramazsın. Parça parça doğru şeyler var ama oyundan memnun değilim" dedi. Avcı, Caner için de "Onu 16 yaşından beri tanıyorum. Kalmasını isterim, karar yönetimin" değerlendirmesinde bulundu.



İLK MAÇ ILK GOL...

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Erdoğan Kaya, dün akşam ilk kez A takım formasını giyerken, ilk maçında golle buluşma sevincini yaşadı. 18 yaşındaki stoper, "Hedefim Beşiktaş'ta sürekli oynamak, inşallah kısa sürede formayı alırım" dedi.



BİR KALPTE İKİ AŞK!

VODAFONE Park'taki maça konuk takımın kafilesiyle gelen ve hem Erzincanspor hem de Beşiktaş taraftarı olan Ahmet Akbıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla maç öncesi seremonisinde yer aldı. Akbıyık, Abdullah Avcı ile de fotoğraf çekildi.



KADINLARA BÜYÜK JEST

Beşiktaş, Dünya Kadınlar günü dolayısıyla özel bir organizasyona imza attı. Yönetimin aldığı karar doğrultusunda kadın futbolseverler maçı ücretsiz olarak izledi. Kadın taraftarlar, "Beşiktaş herkese örnek olsun. Statlarda küfür azalsın" değerlendirmesinde bulundu.