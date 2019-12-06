Türkiye Kupası günlüğü

GAZIANTEP FK'YA KIRKLARELI ŞOKU

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda evinde ağırladığı Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Kırklareli'ni galibiyete taşıyan golleri 45+3'te Burak Sürmeli ve 80'de Caner Koca kaydetti. Gaziantep'in tur umutlarını rövanşa bırakmasını sağlayan gol ise 85. dakikada Kenan Özer'in kullandığı penaltı atışından geldi.



SEKIZ GOLLÜ MAÇ DENIZLISPOR'UN!

SÜPER Lig'de üst üste Ç. Rize ve Gaziantep FK'yı yenip tırmanışa geçen Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Altınordu'ya gol yağdırdı: 3-5. Yeşilsiyahlıların gollerini Estupinan (2), Mehmet Akyüz, Burak ve Murawski kaydederken; Altınordu Egehan, Ersel ve Fatih'le ağları sarstı.



KAYSERİSPOR'A KUPA MORALİ

ZIRAAT Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK'yı 3-2 yendi. Ev sahibi takımın gollerini Mert (23), Ziya (49) ve Kravets (51) kaydetti. Manisa bu gollere Dilaver (66) ve Zahit (75) karşılık verse de skor değişmedi ve Kayserispor kazandı.



DERBİNİN GALİBİ ÇAYKUR RİZESPOR

SÜPER Lig ekibi Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında evinde karşılaştığı TFF 2. Lig takımı Yılport Samsunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Karadeniz derbisinde 18'de Moroziuk'un golüyle açılışı yapan ev sahibi ekip, 28 ve 31'de Scepovic ile farkı üçe çıkardı: 3-0. Samsun 42'de Aytaç'ın ayağından ağları buldu. İkinci yarıda da maçı bırakmayan konuk ekip, 86'da Kubilay ile farkı bire indirdi: 3-2.



VİDA'YA ADA'DAN ÇİFTE KANCA

BEŞIKTAŞ'TA Vida için İngilizler yeniden devrede. Hırvat stoperle Premier Lig ekiplerinden Norwich City ve Brighton'un ilgilendiği öğrenildi. İki kulübün Beşiktaş'a önemli bir teklifle gelmeye hazırlandığı belirtildi. Mali kriz nedeniyle zor günler geçiren siyah-beyazlılar ise Vida'nın bonservisini 8 milyon Euro olarak belirledi. Yönetim, oyuncuyu satıp hem iyi bir gelir elde etmeyi hem de 3.5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.



NECİP KAPTANLIĞI İSTEMEDİ

BEŞIKTAŞ'TA daha önce kaptanlık yapan ve dün gece sahadaki kadronun en eski isimlerinden biri olan Necip Uysal, sahaya kaptan olarak çıkmadı. Kaptanlık bandını Jeremain Lens taktı. Lens, oyundan alınırken, bandı Necip'e vermek için hamle yaptı. Ancak 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu Lens'in teklifini geri çevirip Umut Nayir'i işaret etti.