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A Spor’da futbol bayramı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur rövanş maçları tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turuna kalacak takımlar bugün oynanacak 6 maçla belirlenecek. İşte kupada günün programı:

Giriş: 18.12.2019 08:00
24 ERZİNCANSPOR
BEŞİKTAŞ
İlk maç: 0-3 Saat: 13.00 Stat: M.Atletizm Pisti Sahası Hakem: Kutluhan Bilgiç

KEÇİÖRENGÜCÜ
BTC TURK Y.MALATYA
İlk maç: 1-3 Saat: 13.45 Stat: Aktepe Hakem: Hakan Ceylan

GAZİANTEP FK
KIRKLARELISPOR
İlk maç: 1-2 Saat: 14.30 Stat: G.Antep Kalyon Hakem: T.Kaan Numanoğlu

DG.SİVASSPOR
ESENLER EROK
İlk maç: 2-0 Saat: 16.30 Stat: Yeni 4 Eylül Hakem: Alper Çetin

GÖZTEPE
F.KARAGÜMRÜK
İlk maç: 2-1 Saat: 18.30 Stat: İzmir Atatürk Hakem: Sarper Barış Saka

İSTANBULSPOR
FENERBAHÇE
İlk maç: 0-4 Saat: 20.45 Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakem: Emre Malok

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