Türkiye Kupası’nda son 16 heyecanı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda son 16 turunun eşleşmeleri dün belli oldu… TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik katıldı. Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un seri başı olduğu kura çekiminde eşleşmeler şöyle:



M.Başakşehir-GMG Kırklarelispor

Antalyaspor-Göztepe

İM Kayserispor-Fenerbahçe

Çaykur Rizespor-Galatasaray

A.Alanyaspor-Kasımpaşa

DG Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

BB Erzurumspor-Beşiktaş

Trabzonspor-Y.Denizlispor



NE DEDİLER?

VOLKAN BALLI (Fenerbahçe İdari Menajeri): "Kayseri ile oynayacağız. Hayırlısı olsun. İlk maçın orada olması avantaj olabilir. Kupada artık sona yaklaşıyoruz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak."

YUSUF GÜNAY (Galatasaray Başkan Yardımcısı): "Türkiye Kupası çok heyecanlı ve zevkli maçlara sahne oluyor. Motivasyonumuz tam. Turu geçeceğimize inanıyoruz. Kupayı kazanmak istiyoruz."