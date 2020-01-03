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Türkiye Kupası'nda son 16 turu fikstürü açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un da bulunduğu maçların fikstürü şöyle...

Giriş: 03.01.2020 16:50
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 14 Ocak Salı günü başlıyor. Kupada son 16 turunda oynanacak maçların programı şöyle:

14 Ocak Salı:

16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor

18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor

20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe


15 Ocak Çarşamba

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş

20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray


16 Ocak Perşembe

18.00 Antalyaspor - Göztepe

20.30 Trabzonspor- Denizlispor

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