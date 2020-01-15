Başakşehir 90+5’te yıkıldı

MEDIPOL Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, 79. dakikada Aleksic'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. 81. dakikada konuk takımdan Mert Sinan'ın, 90+3'de ise Demba Ba'nın ağları bulan vuruşlarında VAR uyarısıyla hakem Mustafa Öğretmenoğlu ofsayt kararı verdi. 90+5'te
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