Kupanın da yiğidi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Demir Grup Sivasspor, sahasında 4-0 kazanıp çeyrek final yolunda çok büyük avantaj sağladı. İdeal 11'e yakın bir kadroyla sahaya çıkarak kupayı da ne kadar istediğini ortaya koyan kırmızı-beyazlıların 17. dakikada Erdoğan ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak baskıyı bırakmayan Yiğido, Mert Hakan (2), Emre Kılınç (penaltı) ve Yatabare'nin golleriyle farka koştu. Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe günü Malatya'da oynanacak.

