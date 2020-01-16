Antalyaspor Göztepe ne zaman saat kaçta oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Antalya Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Süper Lig'in 16. sırasında yer alan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak mücadelede bugün evinde ligin 10. sırasında yer alan Göztepe'yi konuk edecek. İki takım da rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için rakibi karşısında galip gelmenin hesaplarını yapıyor. Dün ve önceki gün oynanan 6 maç ile başlayan Ziraat Türkiye Kupası son 16 heyecanı, bugünkü fikstürün ilk mücadelesi olan Antalyaspor Göztepe maçı ile devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nı yakından takip eden futbolseverlerin gözü kulağı bugün oynanacak maçların üzerinde olacak. Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak sorusu, günün öne çıkan başlıkları arasında yer alırken bu heyecan dolu geçmesi beklenen maça dair merak edilen bir başka konu ise maçın yayın bilgileri. Maçın başlama saatini merak eden futbolseverler aynı zamanda Antalyaspor Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ZTK son 16 turu Antalyaspor Göztepe maçının başlama saati ve yayın bilgilerine ilişkin detayların yanı sıra maç öncesi iki takım adına öne çıkan satır başları…

ANLTALYASPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇYA OYNANANACAK? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Antalyaspor ve Göztepe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçına ilişkin tüm detaylara haberimizin ayrıntılarından ulaşabilirsiniz.

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ANTALYASPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

ZTK son 16 turu ilk maçında hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakada bugün saat 18.00'de Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanacak.

ANTALYASPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalspor ve Göztepe takımları arasındaki mücadele Ziraat Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYA VE GÖZTEPE 1 HAFTADA 3 MAÇA ÇIKACAK

İki takım kupa ve lig maçı olmak üzere 1 haftada 3 karşılaşma oynayacak. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ikinci devre hazırlıklarına devam ediyor. Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada kazanamayan kırmızı-beyazlılar devre arası kampındaki 2 hazırlık maçında rakiplerini yenerek moral buldu. İkinci yarıya galibiyetle başlamak isteyen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe ile oynayacak. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

Antalyaspor'un kupada Göztepe ile oynayacağı maça, Antalya Stadyumu'ndaki çim bakımı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Stadı ev sahipliği yapacak. Sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Göztepe karşısında avantaj elde etmek isteyen kırmızı-beyazlılar galibiyet hedefliyor.