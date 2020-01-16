Kartal 90+1’de yıkıldı

Oltan'ın ağları bulan vuruşuna Caner cevap verirken ev sahibi ekip son dakikada kazandığı penaltı atışında İbrahim'le güldü



KIRMIZI KART İTİRAZI

N'KOUDOU, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Erzurumspor savunmasının son adamı Osman Çelik'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Koray Gençerler, penaltı kararı verirken Osman'a sarı kart gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular ise Erzurumsporlu oyuncunun kırmızı kart görmesi gerektiğini belirterek karara itiraz ettiler. Hakem Gençerler'e sosyal medyada da büyük tepki vardı.



22 OCAK'TA BEŞİKTAŞ'A 1-0 YETİYOR

MAÇIN rövanşı 22 Ocak tarihinde Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş'ın çeyrek finale adını yazdırabilmesi için 1-0'lık galibiyet yetecek. 3-2'lik skorda karşılaşma uzatmaya, gerekirse penaltı atışlarına gidecek. 4-3, 5-4 gibi tek farklı ve çok gollü Beşiktaş galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Dadaşlar olacak.



REBOCHO SAĞ BEKE

BEŞIKTAŞ'TA tedavilerine devam edilen Ljajic ve Lens'in yanı sıra ağrıları olan Burak, Gökhan Gönül ve Atiba Erzurum'a getirilmedi. Henüz tam hazır olmayan Douglas ve Gökhan Gönül'ün yokluğunda asıl mevkii sol bek olan Pedro Rebocho sağ bekte görev yaptı.



SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

CANER Erkin, dün Beşiktaş adına sahanın en iyileri arasında yer aldı. Yıldız futbolcu, 88. dakikada frikikten nefis bir gol atarak takımına beraberliği getirdi ancak sevinci kursağında kaldı. Erzurumspor, 3 dakika sonra penaltıdan ağları sarsarak kazandı



BU SONUCUN TELAFİSİ VAR

BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor karşısında aldıkları yenilgiye rağmen turu geçeceklerine inandığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarıda oyun üstünlüğü bizim elimizdeydi. İkinci yarı itibarıyla bizim açımızdan üzücü olan 7 kenar ortası, 7'sine de rakip vuruyor. Büyük takım, 88'de golü atıyor, 90'da karşı karşıya pozisyon veriyor, topa vurduruyor. Sonunda da penaltı oluyor. Telafisi var mı? Var" ifadelerini kullandı. Avcı, transfer ile ilgili soruya ise "Bunu konuşuruz. Biz şu anda mevcut oyuncuların performansını nasıl yukarı çekeriz, onun çalışmasını yapıyoruz" cevabını verdi.