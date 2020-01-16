 BİZE ULAŞIN

Paşa Alanya’da kayıp

Akdeniz temsilcisi, Welinton ve Fernandes’in 2 dakikaya sığan golleriyle rahatladı. Kasımpaşa Thiam’la umutlandı ama son sözü Cisse söyeldi

Giriş: 16.01.2020 08:00
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Ev sahibi ekip, 13. dakikada Welinton ile 1-0 öne geçti. Bu golden iki dakika sonra Fernandes skoru 2-0'a getirdi. Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kasımpaşa 42'de Thiam ile farkı bire indirip umutlandı ama Alanya soyunma odasına 45+1'de Cisse'nin golüyle 3-1 önde gitti. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı. Welinton 62'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Alanyasporlu oyuncu Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GEÇMİŞ OLSUN MERİH
Efecan, bir dönem Alanya forması giyen, Juventus'ta yaşadığı sakatlıkla sezonu kapatan Merih'i unutmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Fatih Terim'den olay sözler: Artık o tuzağa düşmem
MAÇ SONUCU Erzurumspor 3 - 2 Beşiktaş
Emre Akbaba, Fatih Terim ile arasında geçen diyaloğu anlattı
Fatih Terim çok sinirlendi! İşte o anlar...
İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon | İZLEYİN