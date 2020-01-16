Paşa Alanya’da kayıp

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Ev sahibi ekip, 13. dakikada Welinton ile 1-0 öne geçti. Bu golden iki dakika sonra Fernandes skoru 2-0'a getirdi. Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kasımpaşa 42'de Thiam ile farkı bire indirip umutlandı ama Alanya soyunma odasına 45+1'de Cisse'nin golüyle 3-1 önde gitti. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı. Welinton 62'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Alanyasporlu oyuncu Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



GEÇMİŞ OLSUN MERİH

Efecan, bir dönem Alanya forması giyen, Juventus'ta yaşadığı sakatlıkla sezonu kapatan Merih'i unutmadı.