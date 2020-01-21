F.Bahçe-Kayseri canlı ve şifresiz ATV’de

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında bugün Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadele atv'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. 0-0'ın rövanşı da aynı sonuçla tamamlanırsa maç uzatmaya gidecek. Gollü beraberlikler ise Kayserispor'u çeyrek finalist yapacak. Kırmızı kart cezalısı olan Fenerbahçeli Vedat Muriqi ile Kayserisporlu Zoran Kvrzic bugün görev yapamayacak.