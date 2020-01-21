Kırklarelispor - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kırklarelispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle bitmişti.
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İLK 11'LER
KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Davut Babur, Emre K., Bahır, Yüksel, Caner Koca, Enis, Malik, Mert Sinan
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Skrtel, Clichy, Visca, Aleksic, Azubuike, Berkay Özcan, Aziz Behich, Demba Ba, Gulbrandsen
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