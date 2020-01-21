 BİZE ULAŞIN

Kırklarelispor - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kırklarelispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Başakşehir'in Danijel Aleksic ile bulduğu gole Kırklarelispor Deniz Ataç ile karşılık vermişti. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Koray Gençerler görev alıyor. Kırklarelispor - Medipol Başakşehir maçını A Spor'dan ve sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 21.01.2020 13:58 Güncelleme: 21.01.2020 14:00

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kırklarelispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle bitmişti.

CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Davut Babur, Emre K., Bahır, Yüksel, Caner Koca, Enis, Malik, Mert Sinan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Skrtel, Clichy, Visca, Aleksic, Azubuike, Berkay Özcan, Aziz Behich, Demba Ba, Gulbrandsen

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Kırklarelispor - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası finali 21 Mayıs'ta oynanacak
Kırklarelispor Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Kırklarelispor Başakşehir FK maçı hangi kanalda?
F.Bahçe-Kayseri canlı ve şifresiz ATV’de
Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldi